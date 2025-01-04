Германия нарастила импорт российского урана на 70% в 2024 году

Россия поставила в Германию не меньше 68,6 т урана в 2024 году, сообщил журнал Der Spiegel. Импорт вырос почти на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Уран доставлялся на завод по производству ядерного топлива компании Advanced Nuclear Fuels в городе Лингене, который относится к федеральной земле Нижняя Саксония. Der Spiegel ссылается на статистику министерства окружающей среды, энергетики и защиты климата Нижней Саксонии. Федеральное Министерство охраны окружающей среды подтвердило информацию. В ведомстве отметили, что Евросоюз не вводил эмбарго на уран для его использования в мирных целях.

США весной 2024 года ввели запрет на импорт российского обогащенного урана. При этом Минэнерго получило право давать лицензии на покупку урана из РФ в случае, если нет «альтернативного» продавца или поставка отвечает национальным интересам США. В ноябре Россия ввела временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США.