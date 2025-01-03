В Переславле начался зимний фестиваль аэростатов

В Переславле-Залесском стартовал всероссийский зимний фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. В небо над озером Плещеево поднялись десять воздушных шаров, среди участников — воздухоплаватели из Ярославской и Московской областей.

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Фестиваль дает возможность увидеть один из красивейших городов Золотого кольца с высоты птичьего полета. Михаил Евраев отметил, что регион развивает различные виды туризма в соответствии с задачами, поставленными национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства».

По данным «СберАналитики», в 2023 году путешественники потратили в Ярославской области более 26 млрд руб. По прогнозам, турпоток в регион вырастет на 15–25% в 2024 году. Губернатор подчеркнул стремление удивлять гостей круглый год, чтобы они возвращались снова и снова.

Антон Голицын