В 2025 году отмечается 80-летие ООН. По словам постпреда России при организации Василия Небензи, основное внимание будет уделено реформе Совета Безопасности ООН (СБ). Он заявил, что среди предложений по реформе есть «непрактичные и наивные варианты». Так, есть страны, претендующие на места в Совбезе, например Германия и Япония, пояснил постпред.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Василий Небензя

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не видать им места постоянного члена Совета Безопасности не только как своих ушей, но и всего остального. Это уже очевидный факт»,— сказал господин Небензя в интервью журналисту ВГТРК Валентину Богданову.

Постпред России добавил, что считает юбилей победы в Великой Отечественной войне более значимым, чем 80-летие ООН. Он подчеркнул, что важно оглянуться на прошлое и посмотреть в будущее организации.

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств-членов — 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной ассамблеей ООН на двухлетний срок. Постоянные члены Совбеза имеют «право вето». Помимо России постоянными членами являются США, Китай, Великобритания и Франция. На 2024–2025 годы места непостоянного члена СБ получили Алжир, Гайана, Словения, Сьерра-Леоне и Южная Корея.