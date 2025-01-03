В Екатеринбурге открылась выставка «Андеграунд-2025»

В Уральском центре развития дизайна в Екатеринбурге открылся выставочный проект «Андеграунд-2025», объединивший художников из Екатеринбурга, Челябинска, Перми и других уральских городов. Среди них: Леонид Баранов, Сергей Лаушкин, Катя Дерун, Антон Таксис, Мария Мариарти, Федор Буравлев и другие. На трех этажах центра представлено несколько сотен работ.

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Идейным вдохновителем проекта выступил художник Лев Хабаров, являющийся соорганизатором первой свободной выставки неофициального искусства в ДК на Сурикова, 31 в 1987 году. По его словам, особенностью уральского андеграунда является то, что художники не конкурируют между собой, а помогают друг другу.

«Это уже седьмой фестиваль неординарного искусства. Уральский андеграунд — это живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, которые вы не встретите в других выставочных залах. Это эксклюзивные работы, многие из которых созданы специально для этого события»,— говорится в описании выставки.

Выставка будет работать по 2 февраля.

Николай Яблонский