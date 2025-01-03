В этом году в Таганроге заменят 5,5 км водопроводной сети

В Таганроге планируют заменить 5,5 км водопроводной сети в 2025 году. Кроме того, специалисты обновят 2,5 км канализационных труб — информирует в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Таганрогский «Водоканал» также отремонтирует объекты инфраструктуры: водозаборы, очистные системы насосные станции, колодцы и пожарные гидранты. Приступить к работам намерены уже в январе.

Светлана Камбулова добавила, что бесперебойное обеспечение горожан чистой водой остается одним из наиболее актуальных тем.

Дмитрий Ковалевский