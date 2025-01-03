В Горячем Ключе образовалась 10-километровая пробка

Днем в пятницу, 3 января, в Горячем Ключе на трассе М-4 «Дон» собралась пробка протяженностью около 10 км. Движение оказалось сильно затруднено с 1383-го по 1390 км дороги, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Местные водители в соцсетях жалуются на наплыв отдыхающих. По их словам, в пробке много автомобилей с номерами из других регионов, которые едут к морю через город.

Также заторы образовались в районе Лаго-Наки. Большие пробки на дороге от Шепси до Туапсе. Несколько заторов в Сочи.

В Краснодаре к вечеру 3 января дорожная ситуация оценивается в пять баллов. Пробки наблюдаются в основном в центре на Красной и прилегающих улицах. Также крупные заторы собрались в районе парка «Краснодар».

Вячеслав Рыжков