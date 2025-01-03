В первые дни 2025 года на Дону потушили 26 пожаров

В первые трое суток 2025 года жители Ростовской области обращались в службу «112» 23 тыс. раз. Из них 103 вызова перенаправили пожарным, спасатели ликвидировали 26 возгораний — сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Погибших и пострадавших в пожарах нет, двоим людям сотрудники МЧС помогли выбраться из огня. По словам главы региона, это соответствует среднегодовому значению. Тем не менее, он напомнил, что на Дону продолжает действовать запрет на использование пиротехники, которым некоторые граждане пренебрегают.

«Давайте уважать наших защитников, которые продолжают оберегать нас от воздушной опасности, и не усложнять им работу», — написал Юрий Слюсарь.

Дмитрий Ковалевский