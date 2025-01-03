Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Верхнем Уфалее

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыки поручил доложить по ситуации с нарушением прав жильцов аварийного дома в Верхнем Уфалее. Региональное управление СК проводит доследственную проверку по этому факту, сообщается в telegram-канале Информационного центра СК России.

Обращение от жителей поселка Строителей Верхнего Уфалея поступило в приемную главы СКР «ВКонтакте». Заявители рассказали, что в 2015 году один из подъездов их многоквартирного дома 1962 года постройки, был признан аварийным, но вместо расселения жильцов его реконструировали, оборудовав отдельный вход. «При этом длительное время ресурсоснабжающая организация отказывается газифицировать жилые помещения, ссылаясь на общую непригодность строения»,— говорится в сообщении.

Оставшаяся часть дома, несмотря на многочисленные трещины в стенах, нарушения целостности кровли и плесень, аварийной не признана. В результате жильцы десяти квартир вынуждены жить в небезопасных условиях. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Константин Правосудов должен доложить Александру Бастрыкину об установленных в ходе проверки обстоятельствах, а затем о ее результатах.