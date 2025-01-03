В Анапе и Темрюке создадут стандарт работы с пострадавшими птицами

Департамент ветеринарии Краснодарского края создаст единый протокол работы с дикими птицами в Анапе и Темрюкском районе. Такое решение принято на рабочей встрече первого вице-губернатора региона, руководителя оперштаба Игоря Галася с координаторами центров спасения птиц, передает региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Ведомство возьмет на себя учет пернатых, поступающих в центры помощи. Специалисты проведут анализ кадрового состава организаций, включая волонтеров, и определят потребность в дополнительном персонале.

В планах властей — создание централизованной системы расселения сотрудников центров и обеспечение их горячим питанием, в том числе в ночные смены. Этим займется департамент потребительской сферы.

Также будет выбрано новое помещение для штаба, соответствующее всем необходимым требованиям работы с птицами.

Вячеслав Рыжков