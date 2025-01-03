4 января в Черноземье будет облачно, от -4°C до -1°C, возможен снег

В субботу, 4 января, в Черноземье ожидается облачная погода. Температура будет варьироваться от -4°C до -1°C. В большинстве областей может выпасть снег. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде будет облачно, ночная температура составит -3°C, дневная -1°C. Возможен снег с дождем.

В Воронеже ожидается облачная погода, без осадков. Ночью температура опустится до -2°C, днем поднимется до -1°C.

В Курске прогнозируется облачность и снег. Температура воздуха ночью составит -4°C, днем -1°C.

Снег возможен и в Липецке. Температура ночью -3°C, днем — около -1°C.

В Орле – облачность и снег, температура ночью -3°C, днем -1°C.

В Тамбове снег прогнозируется и ночью, и днем. Погода будет облачной, ночная температура составит -2°C, дневная -1°C.

Юрий Голубь