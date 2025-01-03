Трое ярославцев возвращены из украинского плена

Ярославские военнопленные вернулись на родину после обмена, который состоялся накануне праздника. Министерство обороны России сообщило о возвращении 150 российских военнослужащих из плена 30 декабря.

Среди вернувшихся есть трое ярославцев — 40, 42 и 45 лет, сообщили ЯрНьюс в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ярославской области. Все освобожденные находятся в Республике Беларусь, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь, а также предоставляют возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— добавили в Министерстве обороны.

В последние месяцы Россия и Украина провели несколько обменов пленными, включая недавний обмен, в котором из украинского плена вернулись 95 российских военнослужащих. Освобожденные военные, как и в предыдущих обменах, получают медицинскую и психологическую помощь в Беларуси перед возвращением в Россию, где им предоставляются возможности для лечения и реабилитации в учреждениях Минобороны.

Антон Голицын