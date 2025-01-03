Авиакомпания Utair запустила первый прямой рейс из Когалыма в Тюмень

Авиакомпания Utair запустила первый прямой рейс из Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) в Тюмень, сообщили в правительстве ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подчеркивается, что рейсы по маршруту станут постоянными и будут выполняться по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

В правительстве добавили, что на 2025 год была сформирована новая сеть авиарейсов. «До девяти увеличено количество маршрутов на Тюмень — из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска. Подготовлены предложения по введению еще четырех межрегиональных маршрутов, с частотой два раза в неделю: Нижневартовск — Минеральные Воды, Ханты-Мансийск — Минеральные Воды, Сургут — Тобольск, Сургут — Курган», — отметил губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Мария Шараева