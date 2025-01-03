Донским призерам Спартакиады и их тренерам выплатят государственные премии

Денежные премии выплатят спортсменам из Ростовской области, занявшим призовые и первые места на минувшей XII летней Спартакиаде учащихся России, а также их тренерам. Пресс-служба регионального правительства информирует, что такое решение принял врио губернатора Юрий Слюсарь.

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На эти цели из бюджета выделят 2,1 млн руб. Размеры выплат в сообщении не уточняются.

Постановление о премировании атлетов и их наставников в октябре прошлого года подписал на тот момент губернатор Ростовской области Василий Голубев. Согласно ему, завоевавшим золото, серебро и бронзу на XII Спартакиаде спортсменам полагается соответственно 20 тыс. руб., 16 тыс руб. и 12 тыс. руб. Их тренерам — 10 тыс. руб., 8 тыс. руб. и 6 тыс. руб. в зависимости от того, какое место занял их подопечный.

Ростовскую область на состязаниях представляли 467 студентов, выступивших в 45 дисциплинах. Всего в Спартакиаде участвовали 10 тыс. спортсменов из всех концов России.

Дмитрий Ковалевский