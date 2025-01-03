Умерла актриса МХАТа им. Горького Генриэтта Ромодина

Актриса МХАТа им. Горького заслуженная артистка РСФСР Генриэтта Ромодина умерла в возрасте 93 лет, сообщила пресс-служба театра. На ее счету более 30 ролей, в их числе — роль Воды в «Синей птице», мисс Марчмонт в «Идеальном муже» и Катерины в «Прощании с Матерой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Уход Генриэтты Владимировны Ромодиной — это утрата для всего театрального мира. Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и всем, кто знал и любил эту талантливую актрису»,— говорится в сообщении театра в Telegram-канале.

Школу-студию МХАТ Генриэтта Ромодина окончила в 1958 году, отучившись на курсе режиссера Сергея Герасимова. После окончания студии играла в составе труппы МХТ. В некрологе на сайте тетра говорится, что особенным успехом у зрителя пользовались комедийные роли госпожи Ромодиной, которые были исполнены с «исключительным чувством меры и внутреннего такта».

За театральную карьеру она сыграла роли матери Валентины в спектакле «Валентин и Валентина», Турусиной в «Мудреце», герцогини в «Западне для королевы», миссис Кэндер в «Школе злословия» и дамы в «Зойкиной квартире». Генриэтта Ромодина была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР, награждена орденами Дружбы и Почета и Почетной грамотой президента.