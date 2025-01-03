Загрузка отелей в горах Сочи достигла 78%

Загрузка гостиничного фонда в горном кластере Сочи выросла на 19%, а в целом по городу показатель увеличился на 9% за последние трое суток. На данный момент курорт принимает около 123 тыс. гостей при средней загрузке отелей 78%, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В горном кластере наблюдается пиковый период заездов. За сутки три курорта реализовали примерно 17,5 тыс. ски-пассов, включая спортивные и прогулочные.

Для координации зимнего курортного сезона 2024/2025 годов в составе краевого штаба действует круглосуточный городской оперативный центр. На территории горного кластера работают группы мониторинга.

Власти усилили контроль за транспортными потоками и нарушениями правил стоянки. Служба эвакуации перешла на расширенный график работы в утренние и вечерние часы.

Вячеслав Рыжков