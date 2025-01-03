На Ямале дети участников СВО получили выплаты в 5 тысяч рублей к Новому году

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) три тысячи детей участников специальной военной операции (СВО) получили единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. в честь Нового года, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Средства получили как дети участников СВО, заключивших контракт на территории округа, мобилизованных с Ямала, так и те ребята, родители которых заключили контракт с Минобороны или призывались через военкоматы других регионов», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что мера поддержки введена по поручения губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Она будет действовать на протяжении двух лет.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в ЯНАО студентам, чьи родители участвуют в специальной операции, компенсируют оплату всего срока обучения. Полную компенсацию могут получить и дети участников СВО, поступившие в колледж или техникум в любом регионе России

Мария Шараева