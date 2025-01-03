Минобороны РФ сообщило о 12 групповых ударах по объектам на Украине за неделю

Российские военные за неделю с 28 декабря по 3 января нанесли массированный и 12 групповых ударов по объектам на Украине, сообщило Минобороны. Поражены военные аэродромы, пороховой завод, цеха сборки беспилотников.

Также были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу предприятий военного комплекса. Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, базы горючего, пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников, отмечает Минобороны.