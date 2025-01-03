Спрос на ювелирные изделия в Краснодаре вырос на 46% в декабре

Аналитический центр Sokolov исследовал предновогодние продажи украшений в розничных магазинах Краснодарского края. В декабре реализация ювелирных изделий в Краснодаре увеличилась на 46%, в Сочи — на 61%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cluev Фото: Cluev

Средний чек в Сочи достиг 10,7 тыс. руб., в Краснодаре — 10,4 тыс., что существенно превысило общероссийский показатель в 8,8 тыс.

«Практически 60% всего спроса в декабре приходится на его третью декаду — трафик в ювелирных магазинах в преддверии Нового года, а особенно в последние выходные перед праздниками, всегда самый высокий»,— отметил директор розничной сети Sokolov Максим Чижов.

Самыми востребованными украшениями стали серьги, которые выбрали 27% покупателей. На втором месте — кольца (23%), на третьем — цепи (20%). Браслеты и подвески заняли по 10% продаж. Среди материалов преобладает серебро, а среди вставок — недрагоценные камни.

В категории серебряных изделий лидером продаж стало кольцо с фианитом и россыпью камней. В золотом сегменте первые две позиции заняли кольца с множественными и одиночными вставками, на третьем месте — серьги с фианитами.

Вячеслав Рыжков