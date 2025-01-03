В ярославском аэропорту в 2024 году вырос пассажиропоток

Пассажиропоток в ярославском аэропорту Туношна за 2024 год вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил 83 557 человек, сообщили в правительстве региона. Наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург (26 973 пассажира), Сочи (20 017) и Самара (18 380).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко отметил, что спрос на авиаперевозки продолжает расти. В ближайшее время планируется строительство нового пассажирского терминала аэропорта и проектирование взлетно-посадочной полосы.

В 2024 году возобновлено авиасообщение с Москвой: авиакомпания «РусЛайн» начала рейсы по пятницам и воскресеньям, которые пользуются высоким спросом. Введены дополнительные рейсы автобуса №183 для улучшения транспортного сообщения между городом и аэропортом.

В рамках инвестпроекта «Международный аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» к 2027 году планируется открыть два новых терминала: пассажирский, который будет обслуживать до 1 млн человек в год, и грузовой, способный принимать около 50 тыс. тонн грузов.

Антон Голицын