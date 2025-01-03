На площади Революции и в парках Челябинска закрыли горки

В Челябинске 3 января закрыли горки в ледовом городке «Остров сокровищ» на площади Революции. В связи с установлением плюсовой температуры воздуха это необходимая мера для обеспечения безопасности посетителей, сообщает пресс-служба управления культуры Челябинска.

Сам ледовый городок 3 января работает до 23 часов. «С учетом погодных условий для безопасности посетителей и сохранности горок в ближайшие дни могут вводиться дополнительные ограничения»,— сообщает управление культуры.

Кроме того, закрыты горки в парке имени Ю.А.Гагарина и в саду Победы.

По данным мэрии, эксплуатация ледяных горок допускается при температуре воздуха от -40 до -3 градусов Цельсия.