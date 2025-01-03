В первые сутки 2025 года на Дону родились 85 младенцев

В Ростовской области в первые сутки 2025 года появились на свет 85 детей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, из них 14 мальчиков и девочек родились в областном перинатальном центре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Цифры почти соответствуют прошлогодним показателям — 1 января 2024 года на Дону зарегистрировали 87 новорожденных. За весь минувший год на Дону родились 32 тыс. малышей. На свет появились 351 двойня, а четыре семьи стали родителями тройни. В 2024 году 2 тысячи жительниц региона стали участницами программы экстракорпорального оплодотворения, благодаря ЭКО в регионе родились более 700 детей.

Дмитрий Ковалевский