Букмекеры назвали «Ак Барс» фаворитом матча с «Ладой» 3 января

Букмекерские компании считают казанский «Ак Барс» фаворитом домашнего матча против тольяттинской «Лады», который пройдет 3 января на «Татнефть-Арене». Об этом сообщает портал Metaratings.

Коэффициент на победу «Ак Барса» в основное время составляет 1,55, на победу «Лады» — 4,60. Вероятность ничьей оценивается коэффициентом 4,70. С учетом возможных овертайма и буллитов шансы на победу казанцев составляют 1,35, а тольяттинцев — 3,20.

Эксперты также прогнозируют результативную игру. Коэффициент на то, что команды забросят более 4,5 шайб, равен 1,75, на меньшее количество голов — 2,05.

В этом сезоне команды встречались один раз — в Тольятти победу одержал «Ак Барс» со счетом 4:3. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Анар Зейналов