ФССП: в 2024 году из Москвы выдворили 18 тыс. мигрантов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по Москве сообщила, что в 2024 году число иностранных граждан, выдворенных за нарушения миграционного законодательства, достигло 18 тыс. В 2023 году из России за нарушения правил въезда и пребывания выдворили 12 тыс. человек.

ФССП представила данные в ответ на запрос ТАСС. В материале агентства говорится, что большинство выдворенных иностранцев — граждане стран СНГ, в основном Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Среди выдворенных граждан — три человека из европейских государств: Латвии, Франции и Эстонии.

Все выдворенные иностранцы были признаны судом виновными по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). В следующие пять лет они не смогут вернуться на территорию России.