На трассе Богданович — Гарашкинское введены ограничения из-за снегопада

С 1 по 6 км автодороги Богданович — Гарашкинское введены ограничения на движение грузового и пассажирского транспорта. Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, такая мера необходима для очищения дороги после снегопада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Головчанский Фото: Владимир Головчанский

«На указанном участке высота снежного покрова превышает допустимые нормы (более 8 см), что делает движение небезопасным. Также на данном отрезке наблюдаются сильные боковые ветра, создающие переметы, усложняя условия вождения», — отметили в ГИБДД.

Подчеркивается, что легковые автомобили могут проехать по этому участку с особой осторожностью и сниженной скоростью. Ограничения будут сняты после приведения трассы в нормативное состояние.

Мария Шараева