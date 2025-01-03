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Более 4 тысяч татарстанцев прошли переобучение по нацпроекту в 2024 году

В 2024 году около 4,4 тыс. жителей Татарстана начали переобучение в рамках национального проекта «Демография», сообщает информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на Минтруд РТ.

Наибольшую активность в программе переобучения проявили женщины, находящиеся в декретном отпуске — 592 человека. Также новые профессии осваивали 1540 безработных граждан, люди старше 50 лет, 18 человек моложе 35 лет и работники предприятий с риском увольнения.

Среди самых востребованных направлений для переобучения были IT, программирование, менеджмент и дизайн.

С начала реализации нацпроекта «Демография» в 2019 году профессиональное обучение прошли более 39,7 тыс. жителей республики. В 2023 году новые специальности освоили около 8,3 тыс. татарстанцев.

Анар Зейналов

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