В Белгородской области завершилась реконструкция школы

Завершилась реконструкция школы в селе Тимоново Валуйского городского округа Белгородской области. Открытие учебного заведения запланировано на 1 февраля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По данным портала госзакупок, электронный аукцион по определению подрядчика состоялся 25 января 2024 года. Победителем стал единственный участник — ООО «Строительно-монтажное предприятие». Контракт был заключен по начальной цене — 133,6 млн руб. По данным на 25 декабря прошлого года, она возросла до 146,9 млн руб. Работы должны были завершиться 27 декабря.

По информации минстроя региона, здание школы было возведено в 2000 году, общая площадь — 2146 кв. м.

Реконструкция началась в марте прошлого года. Работы велись в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» госпрограммы «Развитие образования» и включали замену инженерных коммуникаций, чистовую отделку учебных кабинетов, спортивного и актового залов, столовой, библиотеки и других помещений, а также обновление кровли и фасада здания, благоустройство прилегающей территории.

Как рассказал Вячеслав Гладков, за четыре года в Белгородской области отремонтировали более 170 детских садов и школ.

Юрий Голубь