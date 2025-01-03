Подозреваемый в подрыве Cybertruck у отеля Трампа служил на Украине

Подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе Мэттью Ливельсбергер перед взрывом совершил самоубийство, сообщил шериф Кевин Макмахилл. По информации Associated Press, он раньше служил за границей, в том числе на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronda Churchill, Reuters Фото: Ronda Churchill, Reuters

Шериф Лас-Вегаса рассказал, что Мэттью Ливельсбергер в последнее время служил в 10-й группе специального назначения в Германии и находился в одобренном отпуске. 10-я группа, по информации американских СМИ, тренировала украинских военных. Например, об этом сообщало издание Defense One.

По информации AP, Мэттью Ливельсбергер служил в армии с 2006 года, дважды направлялся в Афганистан, а также — на Украину, в Таджикистан, Грузию и Конго. Агентство не уточняет, в какие периоды военный находился в этих странах. Издание Newsweek обратило внимание, что в соцсетях опубликованы фотографии Мэттью Ливельсбергера, на которых он одет в футболку с проукраинским лозунгом.

Взрыв произошел 1 января возле входа в отель Trump International в Лас-Вегасе в Неваде. Семь человек пострадали. В тот же день произошел теракт в Новом Орлеане, однако власти не связывают два происшествия.

О подрыве машины — в материале «Ъ FM» «Cybertruck взорвали фейерверками».