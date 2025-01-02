МИД Турции призвал немедленно прекратить огонь на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с главой МИД Бельгии Бернаром Кентеном. На совместной пресс-конференции господин Фидан заявил, что на переговорах они обменялись мнениями по поводу прекращения конфликта на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Хакан Фидан

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Война, которая унесла жизни сотен тысяч людей в центре Европы в XXI веке и разрушила целую страну, должна прекратиться как можно скорее. Миграционный, экономический и другие кризисы, вызванные этой войной, должны быть прекращены как можно скорее»,— сказал Хакан Фидан (цитата по Hurriyet).

Власти Турции неоднократно призывали к мирному урегулированию конфликта на Украине. В 2022 году страна стала площадкой для переговоров между Москвой и Киевом. Подписание Стамбульских соглашений сорвалось.