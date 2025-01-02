В Оренбургской области перекрыли участок трассы М5 «Урал»

Участок федеральной трассы М5 «Урал» в Оренбургской области перекрыли из-за непогоды, сообщил минсельхоз региона. Движение ограничено от поселка Краснощеково до поселка Новоникольск.

Как уточнил региональный минсельхоз в Telegram-канале, ограничения введены из-за метели и связанным с ней ограничением видимости. Движения нет на участке длиной 90 км.

Участок трассы М5 «Урал» перекрыли в 20:30 по местному времени (18:30 мск). Ожидается, что движение возобновится 3 января в 10:00 по местному времени (8:00 мск).