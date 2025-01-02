Умерла сооснователь модного дома Missoni Розита Миссони

В возрасте 93 лет умерла сооснователь итальянского модного дома Missoni Розита Миссони. Об этом сообщило издание La Republica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Розита Миссони в 2017 году

Фото: Stefano Rellandini/File Photo, Reuters Розита Миссони в 2017 году

Фото: Stefano Rellandini/File Photo, Reuters

Розита Миссони основала бренд Missoni вместе со своим мужем Оттавио в 1953 году. Компания занимается производством трикотажной одежды. По состоянию на 2023 год бренд Missoni присутствовал в 20 странах. Годовой доход модного дома составляет $135 млн.