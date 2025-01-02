Более 7 тысяч детей из Татарстана проведут новогодние каникулы в лагерях

Со 2 по 8 января во время новогодних каникул более семи тысяч татарстанских детей отдохнут в 57 лагерях. Об этом рассказали в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Дети отдохнут в 41 детском оздоровительном лагере с общим охватом более 6 тыс. человек в 19 муниципальных образованиях республики, в Марий Эл и Крыму. Также будут работать 16 пришкольных лагерей, которые охватят более 700 детей и подростков.

В лагерях запланировано оздоровление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и детей, чьи родители мобилизованы. В местах отдыха пройдут концерты, постановки сказок, творческих выступлений в рамках празднования Нового года и Рождества.

Диана Соловьёва