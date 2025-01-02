В Лаишевском районе в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

В Лаишевском районе Татарстана произошло столкновение автомобилей Hyundai, Toyota и Audi. В ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машинами Toyota и Audi. В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai скончались на месте.

Обстоятельства столкновения выясняются. На месте работают автоинспекторы.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, на место ДТП выехал прокурор Лаишевского района Антон Васютин. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле районной прокуратуры.

Диана Соловьёва