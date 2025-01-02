Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Лаишевском районе в ДТП с тремя автомобилями погибли два человека

В Лаишевском районе Татарстана произошло столкновение автомобилей Hyundai, Toyota и Audi. В ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машинами Toyota и Audi. В результате ДТП водитель и пассажир Hyundai скончались на месте.

Обстоятельства столкновения выясняются. На месте работают автоинспекторы.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, на место ДТП выехал прокурор Лаишевского района Антон Васютин. Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле районной прокуратуры.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...