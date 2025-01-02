Умер актер из «Эйса Вентуры» и «Главного госпиталя» Джон Каподис

В возрасте 83 лет умер американский актер Джон Каподис. Он известен по ролям в фильмах «Эйс Вентура» и «Главный госпиталь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Beck Starr / FilmMagic Фото: Beck Starr / FilmMagic

Актер умер 30 декабря, но о его смерти стало известно только сегодня, 2 января, с сайта похоронного агентства, передает Variety. Причина смерти не называется.

Джон Каподис начал карьеру актера в конце 1970-х годов со съемок в сериалах для телеканала ABC. В 1994 году он снялся в комедийном фильме «Эйс Вентура: розыск домашних животных» и сериале «Главный госпиталь». Джон Каподис также появлялся в сериалах «Она написала убийство», «Тихая пристань», «Закон и порядок».