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В Ростове наградили школьника, который помог предотвратить пожар

В Ростове наградили 4-классника Ивана Ткачева, заметившего возгорание в микрорайоне Суворовский и вызвавшего пожарных. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Ребенок точно указал место возгорания и его масштабы. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

Иван Ткачев награжден за активную гражданскую позицию. Ему вручили грамоту и подарки, а также пригласили вместе с классом на экскурсию в подразделение МЧС.

Ева Китаева

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