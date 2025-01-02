В Ростове наградили школьника, который помог предотвратить пожар

В Ростове наградили 4-классника Ивана Ткачева, заметившего возгорание в микрорайоне Суворовский и вызвавшего пожарных. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Ребенок точно указал место возгорания и его масштабы. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив дальнейшего распространения огня.

Иван Ткачев награжден за активную гражданскую позицию. Ему вручили грамоту и подарки, а также пригласили вместе с классом на экскурсию в подразделение МЧС.

Ева Китаева