В Таганроге модернизируют трамвайную сеть города

ООО «Синара-ГТР Таганрог» подписала с Администрацией города Таганрога первую в России транспортную концессию по модернизации всей трамвайной системы города. Об этом сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

С 1 января в Таганроге начата перевозка пассажиров по концессионному соглашению, которое заключено на 30 лет.

Проект был начат в мае 2021 года. Масштабная модернизация транспортной сети Таганрога стала возможна благодаря поддержке председателя СФ Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.

Ева Китаева