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В Таганроге модернизируют трамвайную сеть города

ООО «Синара-ГТР Таганрог» подписала с Администрацией города Таганрога первую в России транспортную концессию по модернизации всей трамвайной системы города. Об этом сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

С 1 января в Таганроге начата перевозка пассажиров по концессионному соглашению, которое заключено на 30 лет.

Проект был начат в мае 2021 года. Масштабная модернизация транспортной сети Таганрога стала возможна благодаря поддержке председателя СФ Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.

Ева Китаева

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