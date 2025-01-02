В Таганроге модернизируют трамвайную сеть города
ООО «Синара-ГТР Таганрог» подписала с Администрацией города Таганрога первую в России транспортную концессию по модернизации всей трамвайной системы города. Об этом сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
С 1 января в Таганроге начата перевозка пассажиров по концессионному соглашению, которое заключено на 30 лет.
Проект был начат в мае 2021 года. Масштабная модернизация транспортной сети Таганрога стала возможна благодаря поддержке председателя СФ Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.