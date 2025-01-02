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Коммерсантъ FM
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ВОЗ осудила атаку беспилотника на больницу в Алешках

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила удар беспилотника по зданию Центральной районной больницы города Алешки в Херсонской области. В результате атаки, которая произошла 30 декабря, погиб заместитель главного врача больницы.

Алешкинская Центральная районная больница после удара беспилотника

Алешкинская Центральная районная больница после удара беспилотника

Фото: @SALDO_VGA

Алешкинская Центральная районная больница после удара беспилотника

Фото: @SALDO_VGA

«ВОЗ самым решительным образом осуждает все нападения на систему здравоохранения, где бы они ни происходили»,— ответила ВОЗ на запрос ТАСС.

Как добавила организация, ВОЗ стремится документировать и расследовать нападения на учреждения здравоохранения с помощью системы онлайн-наблюдения, которая была запущена в 2017 году. Там призвали сообщать о нападениях на систему здравоохранения через этот механизм.

Город Алешки находится вблизи Днепра, по которому проходит линия фронта, на подконтрольной России стороне. 30 декабря в кабинет главврача алешкинской больницы влетел дрон. Главный врач Владимир Харлан ранен, его заместитель Василий Борисов погиб.

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