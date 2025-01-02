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Саратовские лесхозы получили современную технику в рамках нацпроекта «Экология»

В Саратовской области лесхозы оснастили современной техникой, включая сеялки, культиваторы и тракторы, в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин, передает пресс-служба.

По указанному нацпроекту в Саратовской области в минувшем году закупили три мотовездехода. По словам господина Доронина, у специалистов на сегодняшний день есть вся необходимая техника для борьбы с лесными пожарами. Он отметил: региональные лесхозы оснащены на 99,3% новой противопожарной техникой.

Министр подчеркнул, что в регионе специалисты активно высаживают новые леса, придерживаясь всех необходимых технологий, и следят за их сохранностью. В год лес высаживают на нескольких тысячах гектаров. Соответствующая работа проводится весной и осенью во всех 25 лесничествах области.

Павел Фролов

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