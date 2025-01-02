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Коммерсантъ FM
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Путин изменил состав коллегии Министерства иностранных дел

Президент Владимир Путин исключил из коллегии Министерства иностранных дел Александра Яковенко. В октябре 2024 года он также покинул должность ректора Дипломатической академии МИД РФ.

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Александр Яковенко в 2021 году

Александр Яковенко в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Александр Алимов в 2023 году

Александр Алимов в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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Александр Яковенко в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Александр Алимов в 2023 году

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

В распоряжении президента также указано, что членом коллегии министерства утвержден Александр Алимов. С октября 2022 года он возглавляет департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.

Александр Яковенко был членом коллегии МИД РФ с 14 июня 2000 года. На дипломатическую службу он пришел в 1976 году. В разное время господин Яковенко занимал должности представителя МИДа, заместителя министра и посла в Великобритании.

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