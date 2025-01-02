Путин изменил состав коллегии Министерства иностранных дел
Президент Владимир Путин исключил из коллегии Министерства иностранных дел Александра Яковенко. В октябре 2024 года он также покинул должность ректора Дипломатической академии МИД РФ.
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В распоряжении президента также указано, что членом коллегии министерства утвержден Александр Алимов. С октября 2022 года он возглавляет департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.
Александр Яковенко был членом коллегии МИД РФ с 14 июня 2000 года. На дипломатическую службу он пришел в 1976 году. В разное время господин Яковенко занимал должности представителя МИДа, заместителя министра и посла в Великобритании.