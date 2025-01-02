Более двух тысяч детей родилось в Армавире в 2024 году

В 2024 году в Армавире зарегистрировали рождение свыше 2,6 тыс. детей, среди которых 1,4 тыс. мальчиков и более 1,2 тыс. девочек. В 29 семьях появились двойни, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Специалисты перинатального центра города отмечают, что, несмотря на небольшое снижение рождаемости по сравнению с предыдущими годами, большинство новорожденных здоровы. Это положительный сигнал для местной системы здравоохранения.

В России действуют различные меры поддержки семей с детьми, включая программу материнского капитала. Сегодня размер поддержки составляет 630 тыс. руб. на первого ребенка и 833 тыс. руб. на второго. Если семья уже получила выплату на первенца, то сумма составляет 202 тыс. руб. для второго ребенка.

Мария Удовик