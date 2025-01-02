В многоэтажках Анапы устраняют выявленные проблемы с отоплением

Жители домов микрорайонов 3А и 3Б, которые подключены к котельной рядом с хлебозаводом в Анапе, столкнулись с проблемами в системе отопления. Многие жильцы отметили снижение температуры в батареях и периодические отключения горячей воды. Особенно остро ситуация ощущается на улице Ленина, 181, где зафиксировали длительное отсутствие как горячего водоснабжения, так и централизованного отопления. На верхних этажах дома 6 по улице Крылова также столкнулись с проблемами с температурой, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ответ на ситуацию мэр курорта организовал комиссионный выезд, в котором приняли участие представители АО «Теплоэнерго», УК «Коммунальщик» и управления жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты провели осмотр внутридомового оборудования и встретились с жителями домов 181, 179, 209 и других.

По результатам проверки специалисты установили, что причиной снижения параметров теплоносителя стала утечка на сетях, из-за которой температура не достигала необходимых показателей. Главный инженер «Теплоэнерго» объяснил, что сброс теплоносителя категорически запрещен, так как это приводит к разбалансировке системы. В частности, в многоквартирном доме на Ленина, 181 был утерян кубометр воды на внутренних сетях. Жители и сотрудники УК сливали воду из батарей в попытке устранить завоздушенность, что только усугубило проблему.

Сейчас показатели температуры постепенно нормализуются. В «Теплоэнерго» призвали жителей не сбрасывать воду из системы теплоснабжения и позволить котельной работать в полную силу. В случае локальных проблем с отоплением в отдельных комнатах рекомендуется обращаться к специалистам УК для проведения необходимых наладочных работ.

Мария Удовик