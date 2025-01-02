Обязанности главы центральных районов вновь исполняет Любовь Сергеева

Полномочия главы Кировского и Ленинского районов Ярославля вновь исполняет замглавы по вопросам содержания территорий Любовь Сергеева. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Любовь Сергеева

Фото: мэрия Ярославля Любовь Сергеева

Фото: мэрия Ярославля

Первый заместитель главы, назначенный на эту должность в ноябре 2024 года специалист из Челябинска Андрей Самохвалов находится на больничном. 26 декабря должна была состояться встреча господина Самохвалова с жителями, однако она была отменена. С Новым годом жителей Кировского и Ленинского районов на своей странице ВКонтакте поздравляла Любовь Сергеева, первый заместитель главы поздравления не разместил.

Любовь Сергеева уже исполняла обязанности главы районов после отставки Алексея Сокова и до назначения Андрея Самохвалова. В мэрии «Ъ-Ярославль» сообщили, что не располагают сведениями о возможном уходе первого заместителя главы.