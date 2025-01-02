В Ростовской области оштрафовали подрядчика за нарушение сроков контракта
По результатам проверки прокуратуры города Зверево был назначен штраф подрядчику за нарушение сроков выполнения муниципального контракта (7 ст. 7.32 КоАП РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Установлено, что в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» управление ЖКХ Зверево заключило контракт на благоустройство территории, на которой расположен мемориальный ансамбль «Воинам-освободителям». Однако подрядчиком обязательства в сроки не выполнены.
Прокуратурой внесено представление. В настоящее время работы по благоустройству завершены.