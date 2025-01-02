В Саратове завершили расследование дела о невыплате зарплаты против главы фирмы

Следственный отдел по Волжскому району Саратова завершил расследование уголовного дела о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении директора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, с ноября 2023 по февраль 2024 года фигурант в целях извлечения максимальной прибыли от работы общества с ограниченной ответственностью не выплатил зарплату за два месяца пяти работникам на общую сумму свыше 1,1 млн руб. Суд по ходатайству следователя арестовал имущество директора организации на более 1,2 млн руб.

Следственный орган направил уголовное дело прокурору. Теперь ожидается утверждение обвинительного заключения надзорным ведомством.

Павел Фролов