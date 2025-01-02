Роскачество рассказало, какие подарки нельзя вернуть в магазин

Роскачество напомнило, что некоторые товары относятся к невозвратным, и вернуть их в магазин можно будет только при обнаружении брака. Речь идет в том числе о продуктах, бытовой технике и электронике, а также нижнем белье, животных и растениях.

В ряде случаев для возврата понадобится экспертиза, которая подтвердит, что не действия покупателя привели к поломке, уточнили «РИА Новости» в Роскачестве. Оно также назвало невозвратными парфюмерию и косметику, предметы личной гигиены, чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, книги, машины и мотовелотовары, мебель.

Остальной неподошедший товар можно вернуть по закону «О защите прав потребителей», сделать это нужно в срок от 14 до 30 дней (в зависимости от категории покупки). Для этого надо будет сохранить чек и оригинальную упаковку, а сам товар должен быть неиспользованным.

В интернет-магазин вернуть товар можно в течение семи дней либо трех месяцев, даже если он является невозвратным. У потребителя есть право на обмен товара, а если его нет в продаже, то можно потребовать назад деньги, уточнило Роскачество.

В августе 2024-го Торгово-промышленная палата составила перечень невозвратных товаров для рынка электронной коммерции. Авторы письма, направленного в Роспотребнадзор, предложили ввести список продукции, которая по аналогии с офлайн-ритейлом не подлежит обмену и возврату на интернет-площадках.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Маркетплейсы откажут в возврате».