В саратовском поселке на пожаре в доме погиб 62-летний мужчина

В поселке Тепличный Саратова на пожаре погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Пожар произошел в утренние часы 2 января в многоквартирном доме на ул. Перспективная. Огонь распространился на 30 кв. м. В тушении принимали участие три пожарных расчета.

Во время борьбы с огнем специалисты нашли тело 62-летнего мужчины. На место происшествия прибыли следователи. Как выяснил дознаватель МЧС России, к трагедии могло привести неосторожное обращение с огнем при курении погибшего. О пожаре сотрудникам МЧС сообщили соседи.

Павел Фролов