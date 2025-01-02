В центре Ярославля клиент ударил ножом охранника бара

В Ярославле задержан мужчина, обвиняемый в нанесении тяжкого вреда здоровью охранника бара, сообщили в прокуратуре региона. Инцидент произошел в декабре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арест обвиняемого

Фото: Прокуратура Ярославской области Арест обвиняемого

Фото: Прокуратура Ярославской области

42-летний ярославец, находясь в одном из баров города, устроил конфликт с охранником и ударил его ножом несколько раз в живот. Пострадавший 19-летний молодой человек сейчас проходит лечение в больнице.

Прокуратура поддержала ходатайство следствия об аресте подозреваемого. Кировский районный суд удовлетворил просьбу и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Уголовное дело продолжает расследоваться полицией.

Антон Голицын