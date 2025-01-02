Минобр: в астраханских школах могут возродить черчение

Минобрнауки Астраханской области рассматривает возможность возвращения курса черчения в школы региона. Инициатива обусловлена необходимостью адаптации школьной программы к современным требованиям рынка труда и формирования у учащихся технического мышления, считает глава ведомства Мария Шалак. Она акцентировала внимание на дефиците кадров в сфере инженерных и технических специальностей, передает местная пресса.

По ее словам, в последнее время наблюдается рост числа школьников, выбирающих для изучения технические дисциплины, такие как физика и математика, при этом демонстрирующих высокие результаты. В результате, Астраханская область заняла одно из ведущих мест среди российских регионов по популярности данных предметов на государственных экзаменах.

По мнению госпожи Шалак, включение черчения в учебный план школ позволит учащимся освоить базовые навыки технического рисования, проектирования и работы с чертежами. Эти компетенции становятся все более значимыми в условиях ускоренного технологического прогресса и развития инженерии. Кроме того, в регионе существует высокий спрос на специалистов в области судостроения, где навыки черчения крайне востребованы.

Нина Шевченко