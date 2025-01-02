Экс-заммэра Волгограда: нынешние новогодние ТВ-шоу для пенсионеров без интернета

Российский политолог и в прошлом вице-мэр Волгограда Константин Калачев раскритиковал телевидение, в частности новогоднюю программу. Своим мнением по поводу праздничных шоу экс-чиновник поделился в Telegram-канале.

На соответствующие мысли господина Калачева натолкнули выступления старожилов российской эстрады, например, как он написал, Юрия Антонова. «Судя по ТВ, мы окончательно и бесповоротно застряли в прошлом. А ведь сколько есть хороших новогодних и рождественских фильмов», — говорит политолог.

Он отметил, что российское телевидение в новогодний вечер обслуживает исключительно пенсионеров, которые не умеют пользоваться интернетом. Также по мнению Константина Калачева ТВ старается угодить начальству, «которое возлюбило демонстративный турбопатриотизм, косплеи и реконструкции».

Нина Шевченко