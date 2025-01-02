В Тутаевском районе в новогоднюю ночь в пожаре погиб человек

В новогоднюю ночь в Ярославской области произошел пожар в коттедже, в результате которого погиб человек. Об этом сообщили в главном управлении МЧС.

Пожар начался в деревне Чудиново Тутаевского района. Сообщение о возгорании поступило в 7:46 1 января. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. На место прибыли три пожарных расчета из 14 человек, которым удалось справиться с огнем за четыре часа.

Пожарные сообщили, что дом полностью уничтожен и восстановлению не подлежит. Один человек погиб в результате инцидента. Полная ликвидация пожара была объявлена в 11:30 1 января. Причина возгорания устанавливается.

Антон Голицын