В Саратове построят мост через Волгу за 134 миллиарда

Весной текущего года в Саратове начнут возводить новый мост через Волгу по инициативе спикера ГД РФ Вячеслава Володина. Соответствующий контракт, в том числе на строительство Южного обхода, заключил Росавтодор.

Со слов замначальника федерального управления автодорог «Нижне-Волжское» Олега Матасова, общая длина конструкции составит 11,8 км. Русловая часть в составе мостового перехода будет составлять порядка 2 км, а судоходный пролет — 270 м.

В конце 2023 года в федеральном бюджете под данные цели было предусмотрено 56 млрд руб. Общая стоимость работ — как строительство Южного обхода Саратова, так и моста — составит 134 млрд руб. На реализацию проекта дано три года.

Нина Шевченко